L'évêque de Nanterre, Monseigneur Matthieu Rougé, évoque une « possible » visite du Pape François en France à l’automne prochain

Le pape François se rendra-t-il en France à l'automne prochain ? L’évêque de Nanterre, Mgr Matthieu Rougé, a évoqué cette possibilité en ce lundi de Pâques alors qu’il était invité de la matinale de Radio Classique-Le Figaro :

« Je suis sûr que s'il a lieu, cela suscitera énormément d'enthousiasme, de la part de tous ».

La joie des catholiques sera partagée par tous, selon Mgr Matthieu Rougé, tant par ceux « qui sont spontanément sur sa longueur d'onde » que « ceux qui le sont un peu moins ».

Selon Mgr Matthieu Rougé, « quand on est catholique, on sait que l'évêque de Rome, c'est le Pape (...), le successeur de Pierre. On est libre parfois d'exprimer des objections, mais en même temps on est loyal et reconnaissant ».

À Lire Aussi

Noël en famille oui, Pâques non : ce que cette décision nous dit de l’acculturation au catholicisme des Français

En ce lundi de Pâques, l'évêque de Nanterre, s'est réjoui du bon déroulement des célébrations cette année, malgré la crise sanitaire :

« Les cérémonies ont été multipliées et adaptées. C'était un immense bonheur de célébrer Pâques ».