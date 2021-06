L’Euro de football et le beau temps risquent de favoriser des débordements s'inquiète le Pr Pialoux

Les débordements ne sont pas à prendre à la légère, selon le professeur Gilles Pialoux, patron du service d’infectiologie de l’hôpital Tenon à Paris.

Interrogé par Le Parisiien, sur les rassemblements comme ceux de l'esplanade des Invalides Gilles Pialoux explique : "Même si cela est en extérieur, l’agrégation de populations très denses, majoritairement non vaccinées, pose un vrai souci."

C'était totalement prévisible. selon lui : "Parce que le pouvoir politique envoie ces jours-ci des messages contradictoires et qu’il permet des exceptions à la règle, dans un contexte où la population ne veut plus avoir de contraintes. En feignant qu’un retour à la vie normale est possible rapidement, en laissant entendre que la fin du masque est imminente, le gouvernement entretient une ambiguïté qui pourrait être coupable."

"23 heures, cela a du sens : ce n’est pas la même chose que de terminer une soirée entre amis à 3 heures du matin. Dans le second cas, on boit plus, on se rapproche, on parle plus fort, plus près. On prend tout simplement plus de risques" ajoute le professeur à propos du couvre-feu.

Il émet un constat sévère : "aujourd’hui, le masque est diabolisé, le couvre-feu est mal respecté alors qu’en face, la vaccination patine".