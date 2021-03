L'État débloque une aide d'urgence aux agriculteurs de 60 millions d'euros

Alors que le secteur de l'élevage a fait face à d'importante difficultés l'année dernière, l'État réagit. Après un plan de relance déjà initié, Jean Castex a annoncé aujourd'hui samedi une aide supplémentaire. 60 millions d'euros supplementaires aideront les éleveurs ayant gagné moins de 11 000 euros en 2020.

Lors d'une table-ronde avec les représentants de cette filière agricole, Jean Castex a aaussi incité la filière à se restructurer "Cela signifie une enveloppe de 60 millions (d'euros) qui va s'ajouter à l'enveloppe prévue dans le plan de relance (...) de 50 millions pour la restructuration de la filière, actions que je veux lier", "C'est un tout. Il y a une situation d'urgence, nous devons (y) répondre. Mais les aides d'urgence ne régleront rien" pour la filière de l'élevage, "il faut que ces filières continuent encore à s'améliorer, notamment dans le secteur de la viande, à mieux se structurer".

Le secteur de l'agriculture et de l'alimentation bénéficiera d'un plan de relance de 1,2 milliard d'euros. Le Premier MInistre a insisté à leur encontre le soutien du gouvernement à leur encore "On ne peut pas vous abandonner".

Face à la crise, les agriculteurs ont connu une baisse de leur revenus. D'après l'Insee, le revenu des fermes a reculé à cause de mauvaises récoltes de céréales et de betteraves ainsi que de la baisse d'activité des élevages porcin et bovin (lait et viande).