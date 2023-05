L'écrivain Philippe Sollers est mort à l'âge de 86 ans

Philippe Sollers est mort à l'âge de 86 ans.

Philippe Sollers était l'une des grandes figures du paysage littéraire français depuis plus d'un demi-siècle.

L'écrivain Philippe Sollers est décédé à 86 ans ce samedi 6 mai, selon des informations de France Inter auprès de son éditeur Gallimard. De son vrai nom Philippe Joyaux, il est l’auteur d’une œuvre prolifique. Philippe Sollers a publié des romans, des essais et des biographies. Il écrivait également énormément dans la presse en tant que critique littéraire ou pour des tribunes.

Né le 28 novembre 1936 à Talence, près de Bordeaux, dans une famille bourgeoise, Philippe Sollers a publié son premier roman « Une curieuse solitude » en 1958, à 22 ans. Il rencontre immédiatement le succès. Il est salué à la fois par Mauriac et Aragon. Sa majorité ne lui aurait pas permis de signer un livre sur l'éducation sexuelle d'un garçon de 15 ans. Il prend donc un pseudo, tiré du dictionnaire latin, « Sollers », dont il a donné des définitions diverses : « Tout en art » ou bien « rusé », « habile », « sagace », selon Le Figaro.

En 1961, son deuxième roman, « Le Parc » est récompensé du prix Médicis.

Philippe Sollers avait fondé au « Seuil Tel Quel » avec Jean-Edern Hallier, une revue, qui, selon lui a préparé le mouvement de 68.

Politiquement, en 1974, Philippe Sollers et son épouse, la psychanalyste Julia Kristeva, ont effectué un voyage avec Roland Barthes dans la Chine maoïste. Philippe Sollers a reconnu plus tard son aveuglement comme de nombreux intellectuels sur la maoïsme.

En 1982, il avaut quitte le Seuil pour rejoindre Gallimard, où il a fondé la revue L'Infini.

L’écrivain Philippe Sollers a été au cœur de toutes les tendances intellectuelles et littéraires de son temps en s’essayant notamment au Nouveau Roman ou au structuralisme.

Auteur de plus de 80 romans, essais et monographies, directeur de revues et longtemps habitué des plateaux de télévision, Philippe Sollers aura atteint la notoriété avec son roman « Femmes » en 1983.