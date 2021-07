France Inter

Entre avril et juin, 39 millions de Français ont écouté la radio, soit un million d'auditeurs perdus comparé aux trois premiers mois de l'année. Et un nouveau plus bas historique pour ce média. Cet hiver, les radios avaient déjà perdu globalement 2 millions d'auditeurs note Le Figaro.

Le recours massif au télétravail, les fermetures et un couvre-feu qui n'ont été levés progressivement qu'en mai et juin sont autant de conditions qui ont pénalisé l'écoute de la radio en mobilité.

France Inter baisse mais se maintient avec 11,3% devant RTL (10%), suivie par RMC (5,8%). Europe 1 occupe la dernière place (4,3%) et chute de 0,7 point