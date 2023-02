Le ministère des Armées a publié un appel d'offres pour renouveller les anciens véhicules au service de l’énergie opérationnel avec 800 camions-citernes blindés entre 2025 et 2028. Il ne s'agit pas de véhicules de combat mais d'engins utilisés pour aller ravitailler en carburant les autres machines déployées sur le front.

Pour déposer une candidature à cet appel d'offre, les conditions sont strictes autant sur le plan financier, qu'industriel ou technologique. Il faut être capable de produire au moins 150 engins 10m3 par an au sein de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen et d'en assurer la maintenance en France et dans les territoires ultra-marins. La clôture des candidatures est programmée pour le 6 mars.