Angela Merkel

L'Allemagne subit une « nouvelle pandémie (...) clairement plus létale, clairement plus infectieuse, et plus longtemps contagieuse. » a déclaré hier Angela Merkel.

Résultat : fête de Pâques quasiment confinée: la plupart des commerces allemands seront fermés et les offices religieux annulés - ou organisés en ligne - pour contrer la «nouvelle pandémie» de Covid-19 provoquée par le variant britannique.

Angeka Merkel a du négocier pendant 12 heures avec les responsables des 16 régions (Länder) souligne Süddeutsche Zeitung

Les restrictions corona seront prolongées jusqu'au 18 avril, le principe «Nous restons à la maison» s'applique pour les fêtes de Pâques écrit Der Tagesspiegel : Les réunions privées devront être limitées à son propre ménage et à un autre ménage, mais à un maximum de cinq personnes.