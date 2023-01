L’adjointe aux Solidarités et à l’Inclusion du maire de Lyon est aussi une propriétaire indélicate

Lyon

Après des révélations du journal le Progrès vendredi 6 janvier autour de carences juridiques dans le bail conclu entre Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon chargée des Solidarités, et la locataire d'un appartement qui lui appartient dans le quartier de la Guillotière, les élus d'opposition de droite appellent la majorité écologiste à réagir a écrit France 3.

Le maire Les Républicains du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver a écrit sur Twitter : "Il est difficile de donner des leçons aux Lyonnais sur le logement indigne, sur l’encadrement des loyers et ne pas s’appliquer ce que l’on demande aux autres",

"Des mentions et des documents pourtant obligatoires font défaut. Le montant du loyer demandé à l’ancien locataire devait être consigné dans le bail, afin que la nouvelle arrivante puisse déterminer si l’augmentation était légale. Il n’y est pas. Pas de référence non plus à l’encadrement des loyers, mesure phare de la Métropole de Lyon depuis novembre 2021, dont l’élue est conseillère métropolitaine" a écrit Le Progrès.

Sandrine Runel, se défend en évoquant des travaux effectués en 2021 et 2022. L'adjointe au maire explique aussi avoir appelé à plusieurs reprises des artisans pour régler un problème de souris qui pénètrent dans le logement.