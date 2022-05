Kylian Mbappé a consulté Emmanuel Macron et a apprécié ses « bons conseils »

Emmanuel Macron applaudit après que le Paris Saint-Germain ait remporté la finale de la Coupe de France de football contre Saint-Etienne, le 24 juillet 2020, au Stade de France à Saint-Denis

Il a repoussé les avances du Real Madrid. Qualifié de « meilleure joueur du monde » par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, le jeune prodige de 23 ans restera à Paris jusqu’en 2025 au moins. Mais Mbappé a également reconnu ce lundi avoir apprécie les « bons conseils » du président français, qui souhaite que le joueur « reste » en France.

« On a échangé pas mal de fois. On va dire que c'était des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations », a déclaré Kylian Mbappé lors d'un entretien organisé ce lundi avec plusieurs médias lors d’une conférence de presse au Parc des Princes. « Il fait partie des différentes personnes avec qui j'ai parlé pour du foot ! C'est là qu'on voit que le foot a changé et qu'il a une place importante dans la société » a déclaré le numéro 7 du Paris Saint-Germain.