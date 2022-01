Kazakhstan : les forces de sécurité autorisées à tirer sans sommation

Dans une allocution télévisée, M. Tokayev a qualifié de "non-sensés" les appels à s'entretenir avec les manifestants : "Quel type de pourparlers pouvons-nous avoir avec des criminels et des meurtriers ?".

Le Kazakhstan partage des frontières avec la Russie au nord et la Chine à l'est. C'est un pays immense de la taille de l'Europe occidentale. Il abrite 3 % des réserves mondiales de pétrole et possède d'importantes ressources en charbon et en gaz.

Le président Tokayev a déclaré que les forces de maintien de la paix envoyées de Russie et des États voisins étaient arrivées à sa demande et étaient dans le pays à titre temporaire pour assurer la sécurité.