Si Ensemble a obtenu 245 sièges, soit plus que ses adversaires, la coalition présidentielle a perdu la majorité absolue. Un véritable revers politique pour le gouvernement d’Élisabeth Borne qui est désormais très fragilisé et qui cherche des soutiens auprès d’autres forces politiques. Une situation que la presse étrangère n’a pas manqué de souligner.

La BBC a pointé un président « châtié et profondément affaibli » par le scrutin. Le Financial Times note : « Jupiter, c’est fini. Les électeurs ont contraint Emmanuel Macron à revenir se crasher sur terre ». Le Washington Post parle de « claque » qui allait « compliquer » la présidence d’Emmanuel Macron.

Mais Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen ne sont pas en reste : le Times écrit que « les deux principaux partis d’opposition au Parlement représentent les extrêmes populistes de gauche et de droite. Ils sont hostiles au milieu des affaires et à l’Union européenne et sont à la fois antiaméricains et pro-russes ». L’auteur de ces lignes ajoute même que le leader de la France Insoumise et la cheffe du Rassemblement National « s’opposent au soutien » d’Emmanuel Macron à l’Ukraine et seraient même « déterminés à bloquer son projet de moderniser la France en retardant l’âge légal de départ à la retraite ».