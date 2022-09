Julien Bayou, via son avocate, s’en prend à Sandrine Rousseau et livre sa version des faits

Julien Bayou

Silencieux jusque-là, Julien Bayou, dont l’ex-compagne avait effectué un signalement à la cellule sur les violences sexuelles et sexistes d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV), est passé à l’offensive souligne Le Monde.

"Plutôt que d’affronter la presse, il a choisi de mandater une pénaliste très appréciée à gauche. L’avocate Marie Dosé (...) a livré lundi après-midi la version des faits de son client, qui avait quelques heures plus tôt démissionné de ses fonctions de premier secrétaire et de vice-président du groupe écologiste à l’Assemblée nationale". ajoute Le Monde.

A la suite d’une séparation intervenue en novembre 2021 et plusieurs « épisodes de tension, de pression, de chantage, et des moments plus apaisés », a détaillé l’avocate, la victime présumée aurait transmis le 30 juin 2022 aux amis de Julien Bayou, à Sandrine Rousseau et à la cellule d’EELV un « mail qualifiant son ancien compagnon de manipulateur, et évoquant son intention de “mourir” », avant « d’absorber des médicaments ».

Les attaques de l'avocate "ont ensuite porté sur Sandrine Rousseau, qui a « choisi de rendre [l’affaire] publique dans “C à Vous” ». Pour l’avocate, la députée a instrumentalisé le « juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques », à l’approche du congrès des Verts, qui doit se tenir en fin d’année".