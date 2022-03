Jordan Bardella rejette l'offre de rejoindre Eric Zemmour

Jordan Bardella

Jordan Bardella figure parmi ceux à qui Eric Zemmour a tendu la main et qu'il a fait applaudir lors de son meeting tenu dimanche 27 mars au Trocadéro, tout comme le député Éric Ciotti, l'ancienne ministre Nadine Morano ou encore l'ancien patron de LR Laurent Wauquiez, souligne LCI.

"Je réponds non, non, non", a réagi sans hésiter Jordan Bardella, président du RN, invité sur LCI dans l'émission "Quinze jours pour convaincre" lundi matin. Un meeting dont il estime d'ailleurs qu'il était "le dernier baroud d'honneur" du fondateur de Reconquête!.

"J'espère qu'il votera pour Marine Le Pen au second tour, s'il est cohérent", a ajouté Jordan Bardella, tout en lançant un appel aux électeurs d'Eric Zemmour, mais aussi à ceux de la candidate LR, Valérie Pécresse, également en perte de vitesse, à donner leur vote à Marine Le Pen sans "attendre le second tour" ajoute LCI.