JO Paris 2024 : « On aura tous à cœur de plonger dans la Seine », s'enthousiasme Oudéa-Castéra

La ministre des Sports et des Jeux olympiques a, ce jeudi sur France Info, répété son intention de se baigner dans la Seine en vue des Jeux.

La ministre des Sports et des Jeux olympiques a, ce jeudi sur France Info, répété son intention de se baigner dans la Seine en vue des Jeux.

Emmanuel Macron l'a assuré lors de l'inauguration du Village olympique, il plongera dans la Seine : «Oui, j'irai.» Ce jeudi, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des jeux olympiques et paralympiques a répété qu'elle irait aussi se baigner dans la Seine : «On aura tous à cœur de plonger dans la Seine», s'est-elle enflammée. La Seine doit accueillir les épreuves de triathlon, para triathlon et natation en eau libre.

«C'est un vaste projet qui est mené avec énormément d'énergie. Jacques Chirac l'avait promis, Emmanuel Macron nous a donné le cadre et les moyens pour y parvenir. On investit 1,4 milliard d'euros collectivement, 700 millions qui sont portés par l'État, avec un plan d'action qui est piloté par le préfet de la région Île-de-France. Nous serons au rendez-vous », a-t-elle affirmé.