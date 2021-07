JO de Tokyo : le judoka algérien qui a déclaré forfait pour ne pas affronter un Israélien a été suspendu

La flamme olympique de Tokyo 2020.

La Fédération internationale de judo (IFJ) a suspendu samedi le judoka algérien Fethi Nourine et son entraîneur, du fait de la décision du judoka de se retirer des Jeux olympiques de Tokyo, après que le tirage au sort lui ait attribué un adversaire israélien.

La décision de Fethi Nourine est "en totale opposition avec la philosophie de la Fédération internationale de judo", selon un communiqué diffusé par cette dernière. "L'IFJ a une politique stricte de non-discrimination, promouvant la solidarité comme un principe clé, renforcé par les valeurs du judo."

L'IJF a ouvert une enquête sur cette affaire, qui a conduit à la suspension temporaire de Nourine et de son entraîneur Amar Benikhlef.

Le comité olympique algérien a retiré l'accréditation de l'athlète et de l'entraîneur et les a renvoyés chez eux, appliquant des sanctions en conséquence, a déclaré la FIJ, sans plus de détails sur le type de sanctions.

Vendredi, Nourine avait déclaré aux médias algériens que son soutien politique à la cause palestinienne l'empêchait de combattre l'Israélien Tohar Butbul.

Ce n'est pas la première fois que Nourine déclare forfait pour éviter d'affronter un adversaire israélien ; il s'est retiré des Championnats du monde de Tokyo 2019 pour la même raison.

Aux Jeux olympiques de 2016, le judoka égyptien Islam El Shahaby s'est retiré quelques heures seulement après avoir refusé de serrer la main de son adversaire israélien victorieux, Or Sasson, au premier tour de la compétition masculine des 100 kilos. L'Égyptien de 32 ans, médaillé aux championnats du monde de 2010, avait fait l'objet de pressions sur les réseaux sociaux et de la part de groupes islamistes radicaux de son pays pour déclarer forfait, puis avait été vivement critiqué pour avoir perdu son match.

Plus récemment, en avril, la Fédération internationale de judo a prononcé une interdiction de quatre ans à l'encontre de la Fédération iranienne de judo parce que Téhéran exigeait que ses athlètes refusent d'affronter des adversaires israéliens. En septembre 2019, le judoka iranien Saeid Mollaei avait quitté l'équipe iranienne lors des Championnats du monde à Tokyo, révélant qu'il avait reçu l'ordre de manquer des matchs et de se retirer de la compétition pour éviter d'affronter les Israéliens.

