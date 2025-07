Soupçons sur le régime

Un jeune touriste français porté disparu au cours d'un voyage en Iran

Parti de Besançon à vélo le 13 août 2024 pour un périple au long cours à travers l’Europe et l’Asie, un jeune homme français est porté disparu en Iran depuis plusieurs semaines. Après avoir traversé plusieurs pays, il était entré sur le territoire iranien en novembre. Ses proches ont perdu tout contact avec lui le 16 juin, au plus fort des tensions entre Téhéran et Jérusalem. Depuis, plus aucun signe de vie : ni appel, ni message, ni publication sur les réseaux sociaux, ce qui inquiète fortement sa famille.