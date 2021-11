Jean-Luc Mélenchon souhaite que la liberté de changer de sexe rentre dans la constitution

Le président de La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, prononce un discours devant un public lors d'une convention à Reims,

Les questions propres au genre font de plus en plus parler d'elles dans les établissements scolaires et universités. Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la présidentielle de 2022 s'est exprimé sur le sujet face à un parterre d'étudiants de l'Université de Lille, ce lundi 15 novembre, révèle le Figaro.

«J'espère que je ne vous choque pas en vous disant cela. Je dis juste que si c'est votre intime conviction que vous êtes une femme ou un homme, vous avez le droit de l'affirmer contre la réalité des apparences et de votre corps» Affirme le député insoumis.

Souhaitant prendre exemple sur l'Argentine et l'Uruguay, Jean-Luc Mélenchon veut donc "faciliter" les démarches administratives qui permettent à un individu de changer officiellement de sexe, en passant par la constitution Française, pour libérer ceux qui ne se reconnaissent pas comme femme ou homme, malgré leurs attributs sexuels de naissance.