Jean-Luc Mélenchon défend le rappeur Médine et fustige les écologistes

L'invitation du rappeur Médine aux universités d'été d'EELV et de La France Insoumise continue de susciter la controverse. Vendredi soir, sur le réseau social X (anciennement Twitter), Jean-Luc Mélenchon a défendu Médine en déclarant : « Médine n'est pas raciste. Pourquoi vouloir lui faire avouer des positions qui ne sont pas les siennes après l’avoir invité ? ».

L'incident a été déclenché par un message de Médine jugé antisémite envers Rachel Kahn, pour lequel il s'est excusé. Cependant, la décision de maintenir l'invitation a provoqué l'indignation de plusieurs membres de la classe politique, y compris certains du gouvernement.

Le parti EELV est également divisé sur cette question. La députée européenne Karima Delli a refusé de soutenir l'invitation de Médine et a utilisé le hashtag #MedineFallaitPasLInviter. D'autres membres d'EELV, dont Francesca Pasquini, ont condamné fermement le tweet antisémite de Médine. La collègue médiatique de Rousseau, Sandrine Rousseau, a également qualifié le tweet d'antisémite et a critiqué le fait que Médine n'ait pas reconnu cela. Marine Tondelier, la patronne d'EELV, a exprimé sa vigilance à l'égard des déclarations futures de Médine et a évoqué la présence d'un «antisémitisme insidieux» chez certaines personnes, y compris Médine, qui pourraient ne pas comprendre la gravité de leurs propos en raison d'un manque de culture ou d'ignorance sur le sujet.

Des positions qui ne sont pas au goût de Jean-Luc Mélenchon. "Les admirateurs macronistes de Barrès, de Maurras et de Pétain ont de la chance d'avoir des opposants aussi soumis au qu'en-dira-t-on des hypocrites", a-t-il écrit, sans nommer ses alliés au sein de la NUPES.

