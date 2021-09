Jean-Luc Mélenchon

"Rendez-vous ce jeudi 23 septembre à 20H45 sur BFMTV pour un débat contre Éric Zemmour" a écrit le patron de La France Insoumise.

Après avoir manifesté publiquement chacun leur volonté de débattre l’un face à l’autre, BFMTV a lancé l’invitation pour organiser ce débat sur l’antenne de la 1ère chaîne d’information de France souligne BFM TV.

Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour seront tour à tour questionnés et débattront des grands sujets d’actualité qui sont au cœur de la campagne présidentielle: sécurité, économie, santé, écologie, immigration, société…

Une cellule de fact-checking sera déployée en direct par les équipes de BFMTV à l’antenne et sur le site et l’application de la chaîne afin d'examiner les chiffres et les informations énoncés par les débatteurs.

Un débat qui sera aussi commenté sur Twitch.