Jean Castex annonce la suspension "jusqu'à nouvel ordre" des vols entre le Brésil et la France

Jean Castex à l'Assemblée nationale le 13 avril 2021.

En raison des inquiétudes suite à la propagation du variant "brésilien", plus contagieux, le Premier Ministre a décidé de suspendre tous les vols « jusqu’à nouvel ordre » entre le Brésil et la France. Durant une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, il explique constaté "que la situation s’aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France".

Le géant sud-américain, dirigé par le président Jair Bolsonaro, n'a pas mis en place de stratégie au niveau national afin d'endiguer la pandémie dans le pays. Alors que la vaccination avance lentement, de nombreuses souches de la Covid-19 apparaisse fréquemment. Aujourd'hui, près de 92, nouvelles souches ont été identifiées.