"Je suis libre (...) Quand je pense que Macron c’est la meilleure solution du moment, je le dis" dit Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy

Dans une conversation avec Le Figaro Magazine, Nicolas Sarkozy fait allusion à Emmanuel Macron : "«Je ne suis plus dans la politique. Je fais ce en quoi je crois. Je ne fais pas de calculs d’apothicaire. Il a été réélu, moi je n’y suis pas arrivé, même si c’était de peu. Il convient de mettre cela à son crédit.» Il y a bien sûr, dans tout cela, une part d’agacement à l’égard de Valérie Pécresse. Indéniablement, la dégradation de ses relations avec la candidate LR lui a ôté toute envie de la soutenir."

Nicolas Sarkozy "n’a pas digéré que la gagnante de la primaire, qui lui devait beaucoup, ait dit à plusieurs députés qu’il vaut mieux que «Sarkozy ne se montre pas trop à cause des affaires». «Les affaires? Et Chirac, dont elle se réclame à tout propos, n’a-t-il pas été condamné?» ont fait observer ses proches."

Toujours à propos d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy déclare : "«Donnez-moi une raison pour ne pas lui parler. Je ne fais plus de politique, je n’ai plus d’obligation vis-à-vis de mon parti, mais j’ai une obligation vis-à-vis du pays. Si le président élu me demande de l’aider, je le fais. Je l’aurais même fait avec Hollande s’il n’avait pas voulu me détruire.»

En conclusion, l'ancien président parle clairement : "«Je ne suis pas plus intelligent que les autres, mais je ne raisonne pas comme les autres, vous savez pourquoi? Parce que je suis libre comme quelqu’un qui s’est fait seul. Quand je pense que Macron c’est la meilleure solution du moment, je le dis.»