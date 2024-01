« Je suis antisémite, j’assume » : la fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière en garde à vue pour apologie du terrorisme

Selon Le Parisien, la fille des députés Nupes-LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière, âgée de 22 ans, a été interpellée mardi matin par les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne pour « apologie du terrorisme et provocation publique et directe non suivie d’effet de commettre des atteintes volontaires à la vie ». Dans le viseur de la justice, des messages diffusés sur les réseaux sociaux en octobre dernier et une vidéo d’elle diffusée le 14 novembre dernier.