"Je mènerai la bataille des européennes", assure Stéphane Séjourné, président du parti présidentiel Renaissance

"Évidemment que je mènerai la bataille des européennes", a assuré dimanche 26 novembre sur France Inter et franceinfo le chef du parti présidentiel Renaissance, Stéphane Séjourné. À plus de six mois des élections européennes, qui auront lieu en juin prochain, la majorité n'a toujours pas désigné de tête de liste, mais il est largement pressenti pour diriger cette liste, lui qui préside déjà le groupe Renew au Parlement européen.

"Nous avons fixé un calendrier pour désigner officiellement une tête de liste en janvier", a-t-il expliqué, sans déclarer qu'il sera lui-même cette tête de liste de la majorité. "Je veux construire une coalition de partis pro-européens durant cette période. J'ai des discussions avec l'UDI, avec les Radicaux, avec François Bayrou, avec Édouard Philippe", a-t-il également avancé.