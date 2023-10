Des soldats Israëliens tiennent un avant-poste en bordure de la ville de Sderot, Photo AFP

Depuis les premiers assauts survenus ce samedi 7 octobre 2023, la nouvelle guerre opposant Israël au Hamas a fait déjà plus de 500 morts et des milliers de blessés. Gili Yoskovich fait partie des Israéliennes qui ont survécu aux premiers attentats, rapporte le Daily Mail sur son site. Au moment où les tireurs du Hamas sont arrivés, elle assistait à un festival musical et dansant, donné près de Kibbutz Re’im, non loin de la Bande de Gaza. Ils ont ouvert le feu sur l’ensemble des participants – spectateurs et artistes – alors même que ceux-ci fuyaient pour leur vie, poursuivent nos confrères.

Gili Yoskovich n’a survécu que parce qu’elle a pu faire semblant d’être morte elle-même. Elle a vu des jeunes, qui célébraient la fin de Souccot, mourir tout autour d’elle alors qu’elle avait trouvé refuge derrière un arbre fruitier, planté dans le champ où devait se tenir l’événement culturel. “J'ai vu que des gens mouraient tout autour. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien fait”, a-t-elle déclaré au micro de la BBC. Cela ne l’a pas empêchée de voir sa propre mort arriver, poursuit-elle : “Je respirais en me disant ‘Je vais mourir, c’est bon. Ferme les yeux, respire’”. Elle a vu les tireurs du Hamas, avançant par groupes de trois, ceinturant le festival par ses deux flancs. Ils tiraient partout à-t-elle précisé.

Elle n’est pas la seule à s'être exprimée sur ces questions, note encore le Daily Mail. Le tabloïd évoque aussi le récit de Yaacov Argamani, un père de famille qui a perdu sa fille pendant les assauts. Amené à regarder l’enregistrement de l’enlèvement de celle-ci, il a fondu en larmes. Elle avait 25 ans, était “pétrifiée” de peur face à son ravisseur, qui la contraint à monter sur sa moto en la menaçant de son arme. Son petit ami a aussi été pris et aucun d’eux n’a pour l’instant été revu, notent nos confrères.