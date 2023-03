Isère : un accident de car transportant des enfants fait 14 blessés, dont deux adultes «en urgence absolue»

Un accident de car de transport scolaire a fait 14 blessés, dont deux adultes en urgence absolue, le samedi 4 mars au matin à Corps (Isère).

Un accident de car de transport scolaire a fait 14 blessés, dont deux adultes en urgence absolue, le samedi 4 mars au matin à Corps (Isère), lors d'un trajet de retour de colonie de vacances vers la gare de Grenoble, a indiqué la préfecture de département dans un nouveau bilan.

Le véhicule qui reliait les Hautes-Alpes à la gare de Grenoble dans le cadre d'une colonie de vacances de la commune de Sceaux (Hauts-de-Seine) transportait 46 personnes, dont six adultes et 40 enfants de primaire, selon la même source. Un premier bilan officiel faisait état de quatre blessés en «urgence absolue» dont deux enfants.

«Le bilan de cet accident est de 2 personnes adultes classées en urgence absolue (le conducteur et un accompagnant) ainsi que 1 adulte et 11 enfants classés en urgence relative. L'ensemble des victimes a été pris en charge et est en cours d'évacuation vers les hôpitaux adaptés à l'état des victimes», selon la préfecture. L'accident qui impliquait le seul bus est survenu vers 08H45 sur la nationale 85, dite «Route Napoléon», selon la même source.