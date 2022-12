Iran : Bernard-Henri Lévy aurait été la cible d'un projet d’assassinat par une unité d'élite du Corps des Gardiens de la révolution islamique

Le régime iranien multiplie les tentatives d'assassinats ou d'nelèvements.

Le régime iranien a multiplié les projets pour kidnapper et tuer des responsables gouvernementaux, des militants et des journalistes dans le monde entier, y compris aux États-Unis, selon des informations du Washington Post.

La rédaction du Washington Post a enquêté sur les tentatives d’assassinats orchestrées par le régime iranien. Le gouvernement iranien a intensifié ses efforts pour kidnapper et tuer des responsables gouvernementaux, des militants et des journalistes dans le monde entier, selon des documents gouvernementaux et des entretiens avec des responsables à Washington, en Europe et au Moyen-Orient, qui se sont exprimés auprès de la rédaction américaine. Téhéran a pris pour cible d'anciens hauts responsables du gouvernement américain ; les dissidents qui ont fui le pays pour les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la Turquie et l'Europe ; les médias critiques du régime ; et des civils juifs ou ceux ayant des liens avec Israël, selon les officiels et les documents gouvernementaux.

Les services de renseignement et de sécurité iraniens s'appuient en grande partie sur des mandataires pour mener à bien leurs plans, offrant des centaines de milliers de dollars à des trafiquants de drogue et à d'autres criminels dans le cadre de stratagèmes de meurtre contre rémunération, ont déclaré les responsables. Cette approche sans intervention a probablement causé l'échec de certaines opérations.

Depuis l'année dernière, les agences de sécurité occidentales ont déclaré avoir déjoué une tentative d'assassinat de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton à Washington et une tentative d'enlèvement d'un journaliste irano-américain, Masih Alinejad , a New York; de multiples tentatives de meurtre de ressortissants britanniques et d'autres personnes vivant au Royaume-Uni.

L’une de ces opérations concernait un projet d’assassinat contre Bernard-Henri Lévy à Paris.

Le philosophe français aurait été dans le viseur d’une unité de la Force Al-Qods, la branche des opérations spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), probablement en raison de sa notoriété internationale en tant qu'intellectuel et suite à ses critiques envers le régime iranien. Des responsables du renseignement ont déclaré que la Force Al-Qods avait mis sur écoute un trafiquant de drogue iranien, qui avait recruté d'autres personnes pour l'aider à commettre ce projet. Une somme de 150 000 dollars aurait été versée.

Un autre exemple concernant un cas au Canada. Durant l'été 2021, des agents des services de renseignement canadiens se sont présentés à Vancouver, au domicile de Ramin Seyed Emami, un musicien et interprète irano-canadien qui anime un podcast en persan. Ramin Seyed Emami aborde des sujets tabous dans la culture iranienne conservatrice, tels que le sexe, la santé mentale.

Lors de cette visite, l'un des officiers a expliqué que le gouvernement iranien avait établi une liste de personnes vivant à l'étranger qu'il considérait comme une menace pour le régime. L'officier n'a pas dit si le nom de Ramin Seyed Emami y figurait, mais l'implication était claire et on lui a dit de prendre des précautions de sécurité.

Les services de sécurité iraniens ont mené des opérations meurtrières à l'étranger depuis que le régime a pris le pouvoir il y a quatre décennies, ont déclaré des responsables.

Entre 2015 et 2017, Téhéran aurait tué au moins trois dissidents en Europe occidentale, dont un militant arabe iranien qui a été abattu devant son domicile à La Haye.

Les autorités néerlandaises ont accusé l'Iran d'être impliqué dans un autre complot d'assassinat ainsi que dans des tentatives d'attentats à la bombe en Europe. En 2018, un diplomate iranien en poste à Vienne a été arrêté et accusé d'avoir enrôlé un couple iranien vivant en Belgique pour poser une bombe lors d'un immense rassemblement à Paris pour les Moudjahidine-e Khalq, un groupe d'opposition en exil que l'Iran considère être une organisation terroriste.

Les agents suivent d'abord leurs cibles et collectent des informations sur leurs habitudes quotidiennes, y compris les itinéraires qu'ils empruntent pour se rendre au travail. Téhéran utilise ensuite ces informations sur le "mode de vie" de la cible pour ordonner à des mandataires d'essayer de kidnapper ou de tuer l’individu en question, selon le Washington Post.

Ces complots et ces projets ont considérablement augmenté au cours des deux dernières années, selon le Washington Post.