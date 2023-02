Cette hausse des prix serait "l'effet d'aubaine d'un certain nombres d'acteurs" explique Dominique Schelcher, le patron de Système U.

Alors que l'inflation alimentaire avoisine déjà les 15%, un hausse supplémentaire de 10% interviendra dans les semaines et mois prochains a déploré le patron de Système U dans au micro de France Inter. Dominique Schelcher met en cause des négociations "difficiles" qui "manquent de transparence" pendant les négociations commerciales entre industriels et grandes surfaces.

Le beurre, le maïs, l'acier, l'aluminium, les emballages, les transports "sont à la baisse" ces derniers mois souligne malgré tout souligne le PDG.