Inflation : Le gazole retrouve son niveau de janvier 2022

La baisse des prix du carburant suit son cours, lent mais certain : Le prix du gazole, carburant le plus utilisé, baissait encore la semaine dernière en France, en moyenne à 1,6555 euro le litre, 1 centime de moins, d'après le relevé du ministère de la Transition énergétique arrêté au vendredi 12 mai. Le sans-plomb 95-E10, lui, perdait en moyenne 1,8 centime, à 1,8223 euro le litre. Un écart entre les deux carburants se réduisant donc après un écart de prix la semaine dernière à un niveau inédit depuis juin 2016.

Ce niveau de prix du gazole n'avait plus été atteint depuis janvier 2022, juste avant le début de la guerre en Ukraine, et la crise énergétique qui avait suivi le refus des pays de l'UE de continuer à acheter les hydrocarbures russes. En septembre dernier, le gazole était descendu à un tarif plancher de 1,659 euro le litre, mais ce en grande partie de par une remise de l'Etat de 30 centimes par litre, se cumulant avec celle de 20 centimes de Totalenergies.

Globalement, en comparaison avec nos principaux voisin, les prix des carburants restent à des niveaux relativement élevés en France, comme l'avait montré une enquête de BFM Business début mai. La marge brute "transport distribution" serait même passée de 15 à 25 centimes depuis le début de l'année, selon l'association de consommateurs CLCV.

En réaction à un climat social dégradé en partie à cause de l'inflation persistante, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher avait fortement enjoins les distributeurs à ce que les prix du carburant "baissent plus vite", et reflètent "au plus proche" le recul des cours internationaux du pétrole.