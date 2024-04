Impôts : « Nous ne nous en prendrons jamais aux Français qui travaillent », assure Gabriel Attal

Gabriel Attal à l'Assemblée nationale ce mercedi.

Gabriel Attal a assuré, ce mercredi, que le gouvernement n’augmenterait « jamais » la fiscalité sur les « Français qui travaillent » ou « le fruit de leur épargne », lors de la première séance de questions parlementaires destinées exclusivement au Premier ministre à l’Assemblée nationale. Rappelant la création d’un groupe de travail de parlementaires du camp présidentiel pour réfléchir à la fiscalité des « rentes » ou des « profits indus », le chef du gouvernement a affirmé qu’il ne s’agissait pas de viser, « comme je peux le lire ici ou là, le Livret A ou l’épargne des Français ».

Ces propositions se feront « dans la même logique » que la « contribution sur la rente infra-marginale des énergéticiens et des pétroliers » ou la taxation des « profits indus », que la majorité a « assumé » de mettre en place sur « les revenus des grands laboratoires de biologie médicale qui pendant la crise covid ont fait 7 milliards (d’euros) de chiffre d’affaires grâce aux tests covid payés par la Sécurité sociale », a souligné Gabriel Attal. « La vraie différence entre nous et les oppositions dans cet hémicycle, c’est que nous ne nous en prendrons jamais aux Français qui travaillent, au fruit de leur épargne, aux Français qui ont travaillé toute leur vie, c’est ça la vraie différence entre vous et nous », a-t-il déclaré.