Importantes pertes humaines face à l'artillerie russe : l'Ukraine manque de munitions et de canons

Char russe

Après avoir placé le sceau du secret sur les pertes ukrainiennes pour préserver son opinion publique, le chef d’Etat ukrainien a dévoilé le 1er juin un bilan de 10 000 morts depuis le début de l’invasion russe le 24 février écrit l'envoyé spécial du Monde à Dnipro (Ukraine).

Et le chef de l'Etat a admis que la guerre emporte quotidiennement 60 à 100 soldats ukrainiens et en blesse 500 autres. Le 9 juin, le conseiller du chef du cabinet du président Mykhaïlo Podoliak enfonçait le clou, évoquant un rythme de pertes deux fois plus lourd, soit une fourchette entre 100 à 200 militaires tués par jour ajoute Le Monde.

Le 10 juin, Vadim Skibitsky expliquait au Guardian que les forces de son pays tirent de 5 000 à 6 000 obus d’artillerie chaque jour. « Cela provoque de sérieuses tensions sur les réserves », note Pierre Grasser, spécialiste de la défense russe et chercheur associé au laboratoire Sirice.

Au rythme actuel de l’artillerie ukrainienne, « les stocks européens en munitions ex-soviétiques permettraient de tenir trois mois de plus. Cela impliquerait aussi que l’ensemble de ces pays acceptent de se séparer de tous leurs stocks, ce qui n’est pas acquis », poursuit le chercheur français.