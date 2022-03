Impact économique de la guerre en Ukraine : le prix du litre de gazole en France augmente de 14 centimes en une semaine

Un conducteur fait le plein de diesel dans le réservoir de sa voiture dans une station-service de Ploneis, dans l'ouest de la France, le 18 janvier 2022.

La crise en Ukraine perturbe déjà le prix des carburants et de l'énergie. La semaine dernière, le litre de gazole coûtait, 1,88 euro, et celui de SP98 s'approchait de la barre symbolique des deux euros en moyenne.

La hausse des prix des carburants se poursuit pour les automobilistes. Pour la dixième semaine consécutive, la facture moyenne du plein d'essence a de nouveau augmenté, en ce début du mois de mars. D’après les derniers chiffres transmis ce lundi par le ministère de la Transition écologique, le prix du litre de gazole a augmenté, la semaine dernière, de 14 centimes, passant de 1,7415 à 1,8831 euro.

Le litre de SP95 atteignait en moyenne, la semaine dernière, 1,8889 euro, et celui de SP98 1,9558 euro. À titre de comparaison, le litre de gazole coûtait 1,54 euro en moyenne début 2022, et celui de SP95 1,63 euro. Cela représente donc une hausse de 22% et 16% en seulement trois mois.

Selon les données précises du gouvernement, les prix des litres de gazole, du SP95 et du SP98 dépassent ou frôlent la barre symbolique des deux euros dans de nombreuses stations.

Selon des informations du Figaro, à Paris, c'est le cas dans la quasi-totalité des points de vente. Ce niveau est constaté aussi à travers le pays.

Cette tendance s'explique notamment par la crise en Ukraine.

La Russie est l'un des principaux producteurs et exportateurs de pétrole au monde. En janvier, le baril de Brent s'échangeait en moyenne à près de 87 dollars, son niveau le plus haut depuis 2014.

Avec la poursuite des combats et l'annonce de discussions « très actives » entre l'Union européenne et les Etats-Unis sur un possible embargo contre les importations de pétrole russe, les cours ont flambé.

Lundi matin, le baril de Brent dépassait brièvement la barre symbolique des 130 dollars et s'approchait de son record historique, avant de redescendre légèrement. Du jamais vu depuis 2012.

La perspective d'une baisse rapide des prix s'éloigne donc avec la guerre en Ukraine.

L'Union européenne reste fortement dépendante du pétrole et du gaz russe. En moyenne, les 27 importent entre un quart et un cinquième de leur pétrole depuis la Russie.

La France dépend principalement de l'Algérie, de l'Arabie saoudite et d'autres nations, rendant Paris moins dépendant de Moscou par rapport à Berlin.

Le pouvoir d'achat, l'inflation et la guerre en Ukraine sont devenus des sujets centraux de l'élection présidentielle dans le cadre de la campagne électorale.