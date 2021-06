Ile-de-France : Valérie Pécresse met en avant son bilan, et ses propositions, en matière de sécurité

Valérie Pécresse

"Le vrai rempart contre le RN, c’est une droite qui assume ses valeurs d’ordre et d’autorité, ses responsabilités en matière de sécurité. Ce que j’ai fait." dans une interview au Figaro Magazine, Valérie Pécresse met en avant son bilan en matière de sécurité, à la tête de la Région Ile-de-France.

"Nous avons créé le «bouclier de sécurité» grâce auquel nous finançons des commissariats, des casernes de gendarmerie et de pompiers, des polices municipales, de la vidéoprotection. Le paradoxe, c’est que ce bouclier de sécurité, mis en place avec mon vice-président, Frédéric Péchenard, l’ancien directeur général de la police nationale, la gauche ne l’a évidemment pas voté, mais le Rassemblement national non plus".

Pécresse dit avoir déployé "80.000 caméras de vidéoprotection dans les réseaux de transport" et "nous allons recruter 1000 agents supplémentaires dans les transports. Nous sommes passés de 2000 à 3000 au cours de ce mandat. On atteindra 4000 agents si je suis réélue."

Au passage Pécresse écratigne Anne Hidalgo qui crée une police municipale : "Aujourd’hui, l’efficacité commande d’armer en Île-de-France les policiers municipaux. La Ville de Paris commet une faute politique en refusant cet armement."

Et la présidente de la Région Ile-de-France rappelle : "Je souhaite enfin un débat national sur l’utilisation de la reconnaissance faciale à l’entrée des transports en commun, pour repérer les terroristes recherchés."