Il manque 588 euros par mois aux Français pour vivre confortablement, un record

62% des Français ont l’intention de se restreindre sur leurs besoins de première nécessité, comme l’alimentation

Selon cette étude, réalisée chaque année, il manque 588 euros par mois en moyenne aux Français pour que ces derniers puissent vivre confortablement et ne soient pas obligés de planifier leur budget au centime près. Cette estimation est un record depuis douze ans, alors que les personnes interrogées considéraient qu’il leur manquait 510 euros en 2022 et 467 euros en 2021. Une somme de plus en plus conséquente donc, que les Français dépenseraient principalement dans l’alimentation (64%), dont les prix ont le plus augmenté d’après eux, dans les loisirs (29%) et enfin, dans l’énergie (23%).

On apprend également que 62% des Français ont l’intention de se restreindre sur leurs besoins de première nécessité, comme l’alimentation (29%) et l’énergie (27%). Un niveau là encore jamais atteint, puisque ces taux sont en hausse de 8 points par rapport à 2022. « On reste sur une situation compliquée, particulièrement contrainte pour les Français », confirme Anne-Laure Marchal, directrice associée CSA, qui explique que le pouvoir d’achat reste « la préoccupation majeure des Français ». Une inquiétude qui reste prégnante chez les plus jeunes et au sein des foyers les plus modestes (en tête pour les catégories pauvres à 38% et les catégories modestes à 54%). D’ailleurs, plus d’un Français sur deux s’attend à voir son pouvoir d’achat baisser dans l’année qui vient. Une proportion qui monte même à 60% chez les retraités.

L’étude pointe en outre que rares sont les Français à être satisfaits de leur budget : « Aujourd’hui, seulement 17% disent que leur pouvoir d’achat est élevé ou très élevé », constate Anne-Laure Marchal. Une réalité liée à l’inflation, raison principale des difficultés de 76% des Français. Surtout, nos compatriotes estiment qu’ils devront « continuer à faire des efforts ». Le moral est donc morose, « pessimiste », face à cette situation « pas réglée ».

*Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1000 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, auto-administrée en ligne du 21 au 28 juin 2023, constitué d'après la méthode des quotas sur les critères suivants : sexe, âge, profession, région de résidence et catégorie d'agglomération.