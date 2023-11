Henry Kissinger, grande figure de la diplomatie, est décédé

La grande figure de la diplomatie Henry Kissinger s’est éteint à l'âge de 100 ans.

Initiant le rapprochement avec Moscou et Pékin dans les années 1970, il a vu son image ternie par des pages sombres de l'histoire des Etats-Unis, comme le soutien au coup d'Etat de 1973 au Chili ou l'invasion du Timor oriental en 1975 et, bien sûr, la guerre du Vietnam.

Henry Kissinger, grande figure de la diplomatie américaine et secrétaire d'Etat sous Richard Nixon et Gerald Ford, est mort à l'âge de 100 ans, mercredi 30 novembre. Acteur incontournable de la diplomatie mondiale pendant la guerre froide, il s'est éteint "dans sa maison du Connecticut", a annoncé son cabinet de conseil Kissinger Associates, sans préciser la raison du décès.

La famille du diplomate organisera des funérailles privées, précise le communiqué, évoquant une cérémonie d'hommage publique ultérieure à New York. Avec son décès, "l'Amérique a perdu l'une de ses voix les plus sûres et les plus écoutées en politique étrangère", a salué l'ancien président américain George W. Bush, républicain comme lui.

Reconnaissable à sa grosse monture de lunettes, Henry Kissinger s'est imposé comme le visage de la diplomatie mondiale quand le républicain Richard Nixon l'a appellé à la Maison Blanche en 1969 comme conseiller à la sécurité nationale, puis comme secrétaire d'Etat, cumulant les deux postes de 1973 à 1975. Il survivra au départ de Richard Nixon – qui démissionna en 1974 en raison du scandale du Wantergate – et resta maître de la diplomatie sous son successeur Gerald Ford jusqu'en 1977.