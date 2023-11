Guerre Israël-Hamas : reçu à l'Élysée, Manuel Valls a dénoncé les « zigzags » d'Emmanuel Macron

Manuel Valls a eu l’occasion d’aborder la question de la guerre Israël-Hamas à l’Élysée. Selon les informations du Figaro, il y a été invité par Frédéric Michel, patron de la communication et conseiller en stratégie d’Emmanuel Macron, qu’il connaît de longue date. Offensif dans son soutien à Israël depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, l’ancien premier a eu l’occasion de faire passer quelques messages sur ses thèmes de prédilection mais aussi de partager son jugement sur l’action du chef de l’État.

« Je lui ai évidemment dit ce que je pensais des propos tenus par le président sur la BBC (où il a appelé à un « cessez-le-feu » et « exhorté » Israël à stopper ses bombardements tuant « des bébés, des femmes et des personnes âgées », ndlr), ce que je pensais de ses zigzags en matière de diplomatie, et ce que je pensais de l'argument qu'il a invoqué devant l'arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus pour justifier de ne pas se rendre à la grande marche contre l’antisémitisme », détaille Manuel Valls au Figaro. « Tout cela ne me paraît pas adapté à la situation, voire un peu à côté de la plaque », conclut l’ancien premier ministre.