Guerre Israël-Hamas : le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter ce lundi une «cessation urgente et durable des hostilités»

L’État hébreu fait face à l'indignation croissante de la communauté internationale suscitée par le lourd bilan des victimes civiles.

Dix jours après un veto américain, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce lundi 18 décembre sur un nouveau texte, préparé par les Émirats arabes unis, qui «appelle à une cessation urgente et durable des hostilités pour permettre un accès sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza».

Le texte exige en particulier que les parties au conflit facilitent l'entrée et la distribution de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza, «par la terre, la mer et les airs». Le projet affirme également son soutien à la solution à deux États et «souligne l'importance d'unifier la bande de Gaza et la Cisjordanie sous l'égide de l'Autorité palestinienne». Les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes, mais régulièrement ignorées par les pays concernés.