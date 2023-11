Guerre Hamas-Israël : attaque meurtrière à Jérusalem, la trêve entre Israël et le Hamas prolongée

Cette fusillade intervient alors que l'armée israélienne et le Hamas ont acté une nouvelle journée de trêve.

Trois personnes ont été tuées ce matin dans une attaque à l’arme automatique, à très courte distance, contre un arrêt de bus à Jérusalem. Trois autres personnes sont blessées en état grave. Les deux assaillants ont été neutralisés par deux soldats israéliens et un civil.

Mais cette attaque ne remet pas en cause la prolongation de l'accord entre Israël et le Hamas. Les familles des otages qui seront libérés ce soir, grâce à la prolongation de l’accord entre Israël et le Hamas, sous la houlette du Qatar et des États-Unis, ont été prévenues. Selon le quotidien israélien Haaretz, il s’agirait d’au moins 8 femmes et d’enfants.