Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky se rend sur le front, près de Bakhmout

Volodymyr Zelensky, président ukrainien.

Le président Volodymyr Zelensky s'est rendu mercredi sur le front dans l'Est près de Bakhmout, ville devenue symbole de la résistance ukrainienne, tandis qu'une frappe russe sur un immeuble d'habitation a fait une trentaine de blessées et un mort à Zaporijjia. L'armée russe a de son côté affirmé avoir "repoussé" une attaque de drones en Crimée annexée, quelques jours après une très rare visite du président russe Vladimir Poutine sur place.

"Région de Donetsk. Positions de première ligne des militaires ukrainiens en direction de Bakhmout", a annoncé Volodymyr Zelensky sur Telegram en publiant une vidéo de son déplacement mercredi dans les environs de cette ville, "presque encerclée" par les forces russes selon un responsable des séparatistes prorusses. Sa visite près de Bakhmout, épicentre des combats face aux Russes, intervient quelques heures après le départ de Moscou du président chinois Xi Jinping, à l'issue d'un sommet avec Vladimir Poutine où ils ont affiché leur union face aux Occidentaux.

Volodymyr Zelensky effectuait ainsi sa deuxième visite dans la zone de Bakhmout, la première datant du 20 décembre, juste avant d'effectuer un déplacement historique aux Etats-Unis. Sur les images, on le voit dans un hangar sans équipements de protection mais accompagné de gardes de corps lourdement armés remettre des décorations à des soldats en tenue de combat. "Je suis honoré de décorer les meilleurs de nos héros, de vous serrer la main et remercier pour la défense de notre Etat et de la souveraineté", leur a-t-il déclaré.