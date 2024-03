Guerre en Ukraine : Scholz, Macron et Tusk à Berlin pour aplanir les tensions

Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi à Berlin pour une discussion en tête-à-tête avec Olaf Scholz visant à atténuer leurs divergences sur l'aide à l'Ukraine avant de retrouver le président polonais Donald Tusk pour une réunion à trois.

Le sommet de vendredi est «un bon signe qui montre que les choses se mettent en place et que les erreurs sont peut-être corrigées», avance Nico Lang. Le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski se dit «confiant sur ce que peut représenter ce sommet à trois». «Les pressions internes à la coalition (allemande, NDLR) et les pressions internationales sur le chancelier Scholz incitent à plus d'actions», estime-t-il dans une interview publiée jeudi par le quotidien Ouest-France.

Les dissonances étaient montées d'un cran la semaine suivante quand Emmanuel Macron a estimé à Prague que l'Europe entrait dans un moment «où il conviendra de ne pas être lâches ». Et le président français a insisté jeudi soir en affirmant que ceux qui posent «des limites» à l'engagement pour soutenir l'Ukraine «ne font pas le choix de la paix mais font le choix de la défaite». «Si la Russie venait à gagner (..) nous n'aurons plus de sécurité» et la «crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro», a encore mis en garde M. Macron.