Guerre en Ukraine: Pour Poutine, Orban parle au nom de l’Europe

Vladimir Poutine.

Le président russe a dit vendredi considérer que le premier ministre hongrois Viktor Orban était en Russie en tant que représentant de l'UE pour parler avec lui du conflit en Ukraine.

«Je comprends que cette fois-ci, vous êtes venu non seulement en tant que partenaire de longue date, mais aussi en tant que président du Conseil européen», a dit Vladimir Poutine. «Je m'attends à ce que vous me fassiez part de votre position (sur l'Ukraine) et de celle des partenaires européens», a-t-il ajouté, alors que l'UE a d'ores et déjà dit que Viktor Orban n'avait pas de mandat européen.