Guerre en Ukraine : la Russie affirme avoir conquis quatre localités dans l’oblast de Kharkiv

Des soldats ukrainiens participent à l'évacuation des résidents de l'oblast de Kharkiv

Ce vendredi 10 mai 2024, la Russie a lancé une nouvelle opération militaire sur le sol ukrainien, contre laquelle elle mène une guerre d’invasion. L’assaut, terrestre, visait la région de Kharkiv, dans la zone frontalière du nord-est de l’Ukraine, ainsi qu’a d’ores et déjà pu l’évoquer Atlantico. Depuis, fait savoir France Info sur son site, Kiev explique avoir organisé sa contre-attaque. Samedi soir, le président Volodymyr Zelensky assurait en effet que les forces armées ukrainiennes étaient d’ores et déjà en train de répliquer.

“Perturber les plans d’offensive russes est désormais notre tâche numéro un”, a-t-il ainsi affirmé, non sans préciser qu’il fallait désormais “redonner l’initiative à l’Ukraine”... non sans exhorter une fois de plus ses alliés à accélérer les livraisons d’armes prévues.

Dimanche, c’est Moscou qui a communiqué sur la situation, note Le Monde sur son site. Alors que, selon le chef des forces ukrainiennes, la situation s’est “considérablement détériorée dans l’oblast de Kharkiv”, la Russie affirme de son côté avoir pris quatre localités supplémentaires. En tout et pour tout, cela fait donc neuf localités au total, à en croire le Grand Ours, qui revendiquait déjà la prise de cinq villages ce samedi. Au moins 4 000 personnes ont été évacuées.

Dans le même temps, l’Ukraine a porté le combat contre Belgorod, où au moins deux drônes ont été abattus par la Russie. L’assaut a provoqué l’effondrement partiel d’un immeuble et on dénombre au moins vingt blessés pour l’heure. Aucun mort n'a pour le moment été recensé.