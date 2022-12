Guerre en Ukraine : la France émet un bulletin d'alerte Vigipirate après l'envoi de colis suspects à l'ambassade ukrainienne à Paris

La France émet un bulletin d'alerte Vigipirate après l'envoi de colis suspects à l'ambassade ukrainienne à Paris.

Cette missive du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) intervient après l'envoi de courriers contenant du sang et des yeux d'animaux aux ambassades d'Ukraine dans différents pays.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), Stéphane Bouillon, a émis un bulletin d'alerte Vigipirate à l'adresse du gouvernement et de tous les acteurs étatiques, selon des informations du Figaro. Cette décision fait suite à l'envoi, entre le 24 novembre et le 1er décembre, de six colis postaux piégés à plusieurs organismes privés et étatiques en Espagne, notamment à Madrid, en lien avec le conflit en Ukraine.

Ces paquets contenaient des substances incendiaires ou explosives comme des balles de fusil d'assaut. L’un de ces colis a été directement adressé au ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. De nombreuses ambassades d'Ukraine au sein de l'Union européenne ont reçu des lettres suspectes contenant des matières organiques (des yeux d'animaux et du sang).

Selon cette note, et d’après des informations du Figaro, l'ambassade située à Paris a été visée par ces envois. Des infrastructures critiques (des industriels de l'armement, des infrastructures spatiales de l'Union européenne) ont également été ciblées par ces lettres malveillantes.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a donc décidé d’émettre un bulletin d'alerte pour que les acteurs territoriaux puissent être informés de la conduite à tenir s'ils étaient eux aussi visés.

Le bulletin d'alerte Vigipirate détaille la conduite à tenir aux acteurs concernés.

Les paquets étaient envoyés dans un carton marron, contenu dans un coffret de bois. A l'ouverture, celui-ci pouvait exploser, puisque des billes métalliques y avaient été dissimulées.

Le SGDSN invite donc les fonctionnaires de sécurité à contrôler les colis aux rayons X. En cas de doute, il préconise de ne pas ouvrir, ni de manipuler les colis, d'établir un périmètre, d’évacuer la zone et d'attendre l'intervention des services spécialisés de l'Etat.

Cette alerte intervient alors que la France va organiser ce mardi une nouvelle conférence internationale afin de soutenir Kiev, notamment en présence du Premier ministre ukrainien.

Les dirigeants du G7 tiennent ce lundi un sommet virtuel consacré notamment à l'invasion russe et ses conséquences. La Première dame ukrainienne Olena Zelenska a été reçue à l'Elysée par Brigitte Macron ce lundi.