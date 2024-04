Guerre en Ukraine: la CIA alerte que sans nouvelle aide, Kiev peut perdre la guerre cette année

La CIA annonce que l’Ukraine pourrait perdre la guerre cette année si les aides cessaient.

Le directeur de la CIA a affirmé jeudi que l'Ukraine peut perdre la guerre contre la Russie d'ici à la fin 2024 si les Etats-Unis ne lui fournissent pas davantage d'aide militaire. L'avertissement du chef des services de renseignement américain Bill Burns intervient deux jours avant le vote, programmé samedi, de la chambre américaine des représentants sur une somme de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, principalement militaire, après des mois de blocage politique.

«Avec l'élan - à la fois pratique et psychologique - que procurerait une aide militaire, je pense que les Ukrainiens sont parfaitement capables de tenir le coup en 2024», a déclaré Bill Burns lors d'un discours au George W. Bush Center. «Sans aide supplémentaire, la situation est bien plus désastreuse», selon lui. «Le risque est très réel que les Ukrainiens perdent sur le champ de bataille d'ici la fin de 2024, ou au moins que (le président russe Vladimir) Poutine soit en position de dicter les termes d'un règlement politique», a-t-il ajouté. Mias on ne sait tout de même pas ce qu'il entend quand il dit «perdre la guerre».