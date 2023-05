Guerre en Ukraine : l’armée russe dit avoir repoussé une offensive sur un front long de 95 km dans l’Est

Des soldats russes à Marioupol.

Moscou affirme avoir repoussé une offensive des forces ukrainiennes sur 95 kilomètres, dans le secteur de Soledar, dans l'Est de l'Ukraine, près de la ville-symbole de Bakhmout.

L'armée russe a annoncé ce vendredi avoir repoussé 26 attaques ukrainiennes sur un front long de 95 kilomètres, hier, dans le secteur de Soledar, d'après des informations de BFMTV. Selon Moscou, cette attaque a impliqué plus de 1 000 militaires et jusqu'à 40 chars.

"Dans la direction tactique de Soledar, l'ennemi a mené hier (jeudi) une offensive sur toute la ligne de contact, d'une longueur de plus de 95 kilomètres. Les unités de l'armée ukrainienne ont mené 26 attaques impliquant plus de 1000 militaires et jusqu'à 40 chars", a précisé le ministère russe de la Défense.

"Toutes les attaques des unités ukrainiennes ont été repoussées. Aucune percée de la défense des forces russes n'a pas été permise", selon le ministère russe.

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de source indépendante.

La localité de Soledar, conquise en janvier par les forces russes, est située à une dizaine de kilomètres au nord de Bakhmout.

L'Ukraine prépare depuis plusieurs mois une grande offensive.