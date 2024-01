Guerre en Ukraine : l’armée russe bombarde accidentellement un village russe

Des soldats russes (image d'illustration)

Le ministère russe de la Défense a reconnu l’erreur ce mardi 2 janvier. Évoquant « l'explosion accidentelle d'une munition » transportée par un avion de l'armée de l'air vers 9h (6h GMT), le ministère a indiqué aux agences de presse russes qu'une déflagration avait secoué le village de Petropavlovka, dans la région de Voronej, à 150 km de l’Ukraine.

« Il n'y a pas de blessés, mais des destructions ont été constatées sur sept bâtiments », a indiqué sur Telegram le gouverneur régional Alexandre Goussev.

Cet accident a lieu dans un contexte de frappes massives menées par Moscou sur le sol ukrainien, faisant au moins quatre morts et plus de 90 blessés ce mardi, alors que plus de 250.000 consommateurs sont privés d'électricité à Kiev et sa région.