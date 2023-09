Guerre en Ukraine : Kiev affirme «avoir percé» la ligne de défense russe près de Bakhmout

«La ligne de défense de l'ennemi a été percée», a affirmé ce lundi 18 septembre le commandant des troupes terrestres de Kiev, le général Oleksandre Syrsky, cité par le centre de presse de l'armée, au lendemain de la reprise du village de Klishchiivka, à neuf kilomètres au sud du centre-ville de Bakhmout, et trois jours après celle d’Andriivka (voir carte ci-dessous), vendredi. Ces petites localités «étaient un élément important de la ligne de défense russe qui se prolonge de Bakhmout à Gorlivka», a-t-il ajouté.

Bakhmout, conquise par les mercenaires de Wagner le 20 mai dernier, est, patiemment depuis, encerclée par l’armée ukrainienne. L’enjeu est à la fois symbolique - la reconquête de la dernière victoire russe - et tactique - l’avancée d’un front difficile dans le cadre de la contre-offensive. 51 km2 ont été repris autour de Bakhmout depuis le lancement, en juin, de la contre-offensive. Pour l’Ukraine, il s’agit aussi de «fixer» l’armée russe autour de la ville, c’est-à-dire de l’obliger à y combattre et à ne pas déployer de renforts sur d’autres fronts. «C'est avant tout la consécration d'une dynamique opérationnelle, les Ukrainiens avancent à un rythme lent mais constant à Bakhmout», décrypte Thibault Fouillet, directeur scientifique de l'Institut d'Études de Stratégie et de Défense (IESD).