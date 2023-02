Guerre en Ukraine : Evgueni Prigojine, le patron de Wagner, accuse l'état-major russe de "trahison"

Evgueni Prigojine a accusé l'état-major de son pays de commettre une « trahison » en refusant de fournir du matériel à ses mercenaires.

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine, a accusé, ce mardi 21 février, l'état-major de son pays de commettre une « trahison » en refusant de fournir du matériel à ses mercenaires qui sont en première ligne dans l'Est de l'Ukraine.

Evgueni Prigojine a publié un enregistrement via son service de presse sur Telegram :

« Le chef d'état-major et le ministre de la Défense distribuent des ordres à tout-va demandant non seulement de ne pas donner de munitions au groupe paramilitaire Wagner, mais également de ne pas l'aider en matière de transport aérien (...) Il y a une opposition frontale, qui n'est rien de moins qu'une tentative de détruire Wagner. Cela peut être assimilé à une trahison de la patrie, alors que Wagner combat pour Bakhmout, essuyant des pertes par centaines chaque jour ».

Le groupe Wagner apparaît de plus en plus en concurrence avec l'armée russe sur le terrain en Ukraine.

Les tensions sont devenues de plus en plus visibles, notamment via les offensives menées pour tenter de s'emparer de la ville de Bakhmout.

Evgueni Prigojine a aussi accusé le haut commandement d'avoir même interdit de livrer aux combattants de Wagner des « pelles qui leur permettent de creuser des tranchées ».

Cette attaque contre le chef d'état-major Valéri Guerassimov et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, constitue une nouvelle escalade.