Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron confirme à Volodymyr Zelensky son engagement à lui apporter toute l’aide nécessaire

Emmanuel Macron a eu une nouvelle conversation téléphonique avec Volodymyr Zelensky.

Le président français Emmanuel Macron a confirmé ce dimanche à son homologue Volodymyr Zelensky son engagement à apporter "toute l'aide nécessaire à l'Ukraine afin de rétablir sa souveraineté et son intégrité territoriale", d’après les précisions de l'Elysée et selon des informations de BFMTV.

Lors de cet entretien téléphonique, Emmanuel Macron a "fait état de la coordination européenne en matière d'assistance militaire afin d'être en capacité de répondre aux besoins de l'Ukraine sur la durée", selon la présidence française.

"Les deux chefs d'État ont également évoqué les prochaines échéances internationales et les moyens par lesquels celles-ci pourraient contribuer à consolider le soutien international à l'Ukraine, confirmer sa perspective européenne et promouvoir la sécurité et la stabilité en Europe", a ajouté l'Elysée.

Kiev a indiqué préparer une vaste contre-offensive pour reprendre le contrôle des territoires conquis par la Russie.

Elle pourrait intervenir dans les prochaines semaines, grâce à l'apport de matériels militaires occidentaux.