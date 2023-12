Guerre en Ukraine: des frappes russes record sur plusieurs villes du pays, dont Kiev

Une attaque de missiles à Kostiantynivka, dans l'est de l'Ukraine, le 2 avril 2023

Il s’agit d’« un nombre record de missiles » qui ont fait au moins 16 morts et 97 blessés, selon les autorités ukrainiennes. Une demi-douzaine d'agglomérations ont fait l'objet de frappes russes, dont Kharkiv (nord-est), Lviv (ouest) et Odessa (sud), ont indiqué les autorités. Pour l’heure, le bilan est d’au moins 16 morts et 97 blessés.

« Aujourd'hui, la Russie a utilisé presque tous les types d'armes de son arsenal », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur le réseau social X (ex-Twitter).

Les frappes ont visé « des installations civiles, des bâtiments civils », a dénoncé Andriy Yermak, le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky. 158 missiles et drones ont été tirés sur l’Ukraine, dont 114 ont été détruits, selon l’armée ukrainienne.