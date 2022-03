Guerre en Ukraine : déjà 100 milliards de dollars de dégâts

Un homme quitte un immeuble endommagé par les bombardements dans la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, le 8 mars 2022.

« Des estimations très préliminaires que nous avons effectuées (...) montrent que la valeur des actifs que nous avons déjà perdus, qui ont été détruits s'élève à environ 100 milliards de dollars américains », a déclaré Oleg Ustenko lors d'une conversation en ligne avec le Peterson Institute for International Economics (PIEE), un centre de réflexion américain.

Par ailleurs, il a estimé que le système financier ukrainien s'en sortait plutôt bien « compte tenu des circonstances actuelles », citant « un taux de change plus ou moins stable ». « Environ 50% de nos entreprises ne fonctionnent plus et celles qui tournent encore, ne sont pas à 100% de leurs capacités », a-t-il précisé.

Alors que de nombreuses infrastructures ont été détruites, comme des routes, des ponts ou des hôpitaux, Ustenko a souligné que l'Ukraine vivait « un vrai désastre », bien « plus grave que n'importe lequel d'entre nous aurait pu l’imaginer ».